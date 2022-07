© Getty Images/Vittorio Zunino Celotto



Eigentlich sollte Kareena Kapoor die Rolle in "Lebe und denke nicht an morgen" (2003) übernehmen. Als sie sich jedoch zurückzog, übernahm Preity Zinta - und gewann dafür sogar den Filmfare Award als beste Hauptdarstellerin. In den letzten Jahren ist es allerdings ruhiger geworden um das Model, zuletzt trat sie in "Ishkq in Paris" (2012) auf.