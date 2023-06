© Getty Images/Ben A. Pruchnie



Little Mix, sagt Ihnen nix? Es mag daran liegen, dass der Hype nie so richtig bei uns angekommen ist, der größte Erfolg in den deutschen Charts war Platz 18 mit dem Album "Confetti" (2020). In ihrer britischen Heimat ist die Gruppe, die 2011 bei "The X Factor" den Sieg holte, umso erfolgreicher.