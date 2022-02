© William Minke



Mit dem Album "Zum Glück in die Zukunft II" landete Marteria 2014 seine erste Nummer eins, seitdem landete jede weitere seiner Platten weit oben in der Hitparade - zuletzt auch wieder "5. Dimension" (2021, Platz vier). Zwischendurch schlüpft Marteria immer wieder in seine Rolle als Marsimoto - ein grüner Dauerkiffer. Das letzte Marsimoto-Album "Verde" landete 2018 auf Platz drei in den Charts.