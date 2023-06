© 2020 Getty Images/Andreas Rentz



Mitte der 2000-er provokativer Maskenmann beim Indie-Label Aggro Berlin, später gereifter Familienvater mit Radio-Hit-Ambitionen und zwischenzeitliches Jury-Mitglied bei "The Voice of Germany": Sido hat sich stetig weiterentwickelt, an seinem Deutschrap-Denkmal gefeilt und auch mit 26 Jahren Rap auf dem Buckel nicht an Relevanz verloren. Mit "Paul" gab er 2022 einen persönlichen Einblick in sein Seelenleben.