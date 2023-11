© Universal Music



Shirin David - was für ein atemberaubender Aufstieg! Sie fing mal als YouTuberin an, saß dann in der "DSDS"-Jury und gilt inzwischen als erfolgreichste deutsche Rapperin. Ihr 2019 veröffentlichtes Debüt "Supersize" schaffte es direkt auf Platz eins der Charts und hielt sich dort insgesamt neun Wochen lang. Das nächste Karriere-Highlight für Shirin David, die aktuell auch zur "The Voice of Germany"-Jury gehört: eine gemeinsam mit Helene Fischer veröffentlichte "Anniversary"-Version von "Atemlos durch die Nacht" (erhältlich ab 24. November).