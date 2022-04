© MG RTL D / Sony



Die Brüder Denis (links) und Daniel Gibisch heimsten 2015 in der zweiten "Löwen"-Staffel mit Little Lunch ein Investment ein. Internet-Unternehmer Frank Thelen und Teleshopping-Queen Judith Williams zeigten sich überzeugt von der Geschäftsidee Bio-Suppen im Glas. Die Brüder ergatterten 150.000 Euro, dafür gingen 20 Prozent der Unternehmensanteile an Thelen, zehn Prozent an Williams.