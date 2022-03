Das sind die größten Filmemacher aller Zeiten

© Bettmann/Getty Images



Seine Komödien gingen ans Herz: Frank Capra, 1897 in Italien geborener US-Amerikaner, gewann in den 30-ern dreimal den Regie-Oscar (für "Es geschah in einer Nacht", "Mr. Deeds geht in die Stadt" und "Lebenskünstler") und drehte während des Zweiten Weltkriegs Klassiker wie "Arsen und Spitzenhäubchen". Nach rund 50 Filmen ging er in den 60-ern in Rente, 1991 verstarb Capra.