© Visual China Group via Getty Images



Der 1947 geborene Hou Hsiao-Hsien ist das wohl bekannteste Gesicht der taiwanischen Nouvelle Vague. Zuletzt drehte er 2015 das Martial-Arts-Epos "The Assassin", weitere bekannte Werke sind die Historienfilme "The Puppetmaster" und "Flowers of Shanghai". 1989 wurde "A City of Sadness" der erste Film aus Taiwan, der in Venedig mit einen Goldene Löwen ausgezeichnet wurde.