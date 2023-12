© Warner



Natürlich, Jimmy Page (79) ist beziehungsweise war Gitarrist von Led Zeppelin und den Yarbirds. Er war der Mann, der das unsterbliche Stück "Stairway To Heaven" mit einem ebenso unsterblichen Solo krönte. Was dagegen nicht jeder weiß: Vor seiner Zeit als großer Rockstar war der Brite ein gefragter Session-Musiker. So ist er beispielsweise auf Alben von den Rolling Stones, The Who und den Kinks zu hören.