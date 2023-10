© Frazer Harrison / Getty Images for Coachella



Das beste Rap-Album des Jahres 2022 stammt - schenkt man der Grammy-Jury Glauben - von Tyler, the Creator und trägt den Titel "Call Me If You Get Lost". Der heute 32-Jährige war früher Frontmann eines alternativen HipHop-Kollektivs. Seine 2017 veröffentlichte Platte "Flower Boy" hielt sich 85 Wochen in den US-Charts.