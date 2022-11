© Universal



Zugegeben, in den letzten Jahren ist der Truppe um Axl Rose (Mitte) ziemlich die Puste ausgegangen. Die Peinlichkeiten der jüngeren Vergangenheit schmälern aber nicht die Glanzleistungen von damals. In den späten 80-ern und frühen 90-ern gab es keine größere Rockband als Guns N'Roses, denen man nach Alben wie "Appetite For Destruction" alles, aber auch wirklich alles verzeihen muss, was später passierte. Tipp für Fans: Gerade wurden die beiden "Use Your Illusion"-Alben in einer "Super Deluxe"-Edition neu aufgelegt.