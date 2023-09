© 1978 Gijsbert Hanekroot/Gijsbert Hanekroot



Mit "Sultans Of Swing" landeten die Dire Straits 1978 ihren ersten großen Hit, mit Songs wie "Money For Nothing" und "Brothers In Arms" folgten in den 80-ern weitere Klassiker. Aber nicht nur die Singles, sondern auch die Alben fanden reißenden Absatz: Die Band um Mastermind Mark Knopfler (rechts) landet in unserem Ranking auf Platz 18.