Die ewige kleine Schwester? Natürlich hat sich Janet Jackson längst von Bruder Michael emanzipiert, reicht ihr erster Nummer-eins-Hit "When I Think Of You" doch bis in das Jahr 1986 zurück. Nach großen Erfolgen in den 80er- und 90er-Jahren folgte eine längeren Durststrecke, 2015 gelang ihr mit "Unbreakable" aber das Comeback an der Spitze der US-Albumcharts.