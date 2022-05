Das sind die größten Stummfilmstars

© Hulton Archive/Getty Images



Von ihr stammt eines der bekanntesten Filmzitate überhaupt: "All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up", sprach Gloria Swanson 1950 in Billy Wilders "Boulevard der Dämmerung". In dem Film spielte sie eine in Vergessenheit geratene Stummfilm-Diva. Ähnlich ging es Swanson selbst, die in den 20-ern mit romantischen Komödien zum Star geworden war, für die sich später aber niemand mehr interessierte.