© Silver Screen Collection/Getty Images



Es ist eine Tragödie. Da der Krimiserie "Die 2" mit Roger Moore (links) und Tony Curtis vor allem in den USA so wenig Erfolg beschieden war, endete sie schon nach 24 Folgen. Hierzulande war sie jedoch damals ein Knaller - und ist es bis heute. "Schuld" daran ist die sensationell gelungene Synchronisation von Rainer Brandt - "Sleep well in your Bettgestell!"