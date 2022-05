© NBC Universal



"Yeah, Baby, yeah!": Mit loser Zunge und herrlich schrägem Humor zieht "Austin Powers - Das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat" (1997) all das durch den Kino-Kakao, was James Bond und seinen Schöpfern heilig war. Mike Myers stiefelt als trotteliger Topagent mit Brusthaar-Toupet und italienischen Designerstiefeln in ein Fettnäpfchen nach dem anderen - und in zwei Fortsetzungen.