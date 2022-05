© Danny Martindale/Getty Images



Eigentlich wollte Maria Teresa Mestre Batista nur einen Abschluss in Politikwissenschaft, als sie sich an der Universität Genf einschrieb. Am Ende bekam sie einen Prinzen obendrauf: Henri von Luxemburg, der spätere Großherzog des Zwergstaats, konnte seiner Kommilitonin nicht widerstehen und heiratete sie vor 41 Jahren, am Valentinstag 1981.