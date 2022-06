© iStock/pressdigital



In welcher Metropole lebt es sich am besten? Das britische Magazin "The Economist" hat 172 Großstädte nach Kriterien wie Gesundheitsversorgung, Kultur, Umwelt, Bildung und Infrastruktur miteinander verglichen und nun seine Top Ten veröffentlicht - in die es auch eine deutsche Stadt schafft ...