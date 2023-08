© Peter Bischoff/Getty Images



Darauf ein Gläschen! Am 10. August feiert Grit Boettcher ihren 85. Geburtstag. Und obwohl die Schauspielerin bis heute immer wieder in TV-Filmen und Serien auftritt, so ist sie doch vor allem für die Sketchserie "Ein verrücktes Paar" (1977 bis 1980) in Erinnerung geblieben, in der sie gemeinsam mit Harald Juhnke zu sehen war. Sie sind für uns eines der legendärsten deutschen TV-Paare aller Zeiten ...