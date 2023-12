© ZDF/Studio Hamburg Enterprises



Bei ihnen stimmte die Chemie einfach: Schon in der Polizeiserie "Polizeiinspektion 1" spielten Uschi Glas und Elmar Wepper ein Ehepaar. Und das so überzeugend, dass sie in "Unsere schönsten Jahre" (1983 bis 1985, Bild) und in "Zwei Münchner in Hamburg" (1989 bis 1993) erneut gemeinsam vor der Kamera standen.