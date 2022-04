Das sind die lustigsten Frauen Deutschlands

© 2019 Getty Images / Andreas Rentz



Als "Rebecca und Larissa" erklären Carolin Kebekus und Martina Hill (Bild) seit drei Jahren die Welt. Zudem war die Blondine, die stattliche 1,76 Meter misst, unter anderem in den SAT.1-Comedy-Serien "Knallerfrauen" (2011-2015) zu sehen. Aktuell hat sie "Die Martina Hill Show" auf SAT.1 und tritt immer wieder in der ZDF-Satire "heute show" auf. Zuletzt sah man Hill in der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing" versuchen, sich das Lachen zu verkneifen.