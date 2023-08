© Ralf Juergens/Getty Images



Eine naturgemäß ganz andere Färbung hat hingegen der Humor von Cordula Stratmann: 1963 in Düsseldorf geboren, entdeckte sie 1990 die Comedy für sich. Zu ihren bekanntesten Formaten zählte die SAT.1-Improshow "Schillerstraße", in der sie von 2004 bis 2007 mitwirkte. Aktuell ist sie in der Sketch-Comedy "Queens of Comedy" im ZDF zu sehen.