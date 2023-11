© Prime Video



Der Humor von Cordula Stratmann hat eine ganz besondere Färbung: 1963 in Düsseldorf geboren, entdeckte sie 1990 die Comedy für sich. Zu ihren bekanntesten Formaten zählte die SAT.1-Improshow "Schillerstraße", in der sie von 2004 bis 2007 mitwirkte. Zuletzt war sie in der Amazon-Prime-Comedyshow "LOL: Last One Laughing" (Bild) zu sehen.