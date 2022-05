© Jon Kopaloff/Getty Images



Serienerfahrung ("Meine wilden Töchter") besaß sie bereits reichlich, doch erst mit ihrer Rolle als Penny in "The Big Bang Theory" spielte sich Kaley Cuoco in die A-Liga der Komikerinnen und die Herzen des Publikums. Aktuell spielt sie die Hauptrolle in der Serie "The Flight Attendant", demnächst wird man sie zudem in der Netflix-Action-Komödie "The Man from Toronto" sehen.