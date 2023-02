© Emma McIntyre/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame



Was sie anfasst, wird zum Erfolg: Dolly Parton (77) ist nicht nur eine Country-Legende und Hit-Songschreiberin ("I Will Always Love You"), sondern auch eine Selfmadefrau und Multitalent par excellence. Sie besitzt ihren eigenen Vergnügungspark, schreibt Krimi-Bestseller und spielt in Weihnachtskomödien mit. Zuletzt spendete Parton eine Million Dollar an das Unternehmen Moderna, um einen Covid-19-Impfstoff zu entwickeln.