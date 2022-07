© PUBG Corporation



#5: 100 treten an - bis nur noch einer am Ende übrigbleibt. Das Battle-Royale-Genre dominieren derzeit Epics "Fortnite", Activisions "Warzone" oder EAs "Apex Legends", aber das visuell weniger charmante "PUBG" hat den Trend losgetreten. Über 75 Millionen Gamer haben zugeschlagen. Darüber hinaus hält der Shooter nach wie vor einen beeindruckenden Rekord: Auf Steam spielten an einem Tag über 3,2 Millionen User den Titel gleichzeitig!