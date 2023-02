© kaarsten/kaarsten



Der Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre veröffentlichte Game Boy prägte eine ganze Gamer-Generation: Titel wie "Tetris", "Super Mario Land" oder "The Legend of Zelda", die allesamt in seltsamen Schwarz-Grün-Grau erstrahlten, sorgten dafür, dass sich die tragbare Spielekonsole über 118,69 Millionen Mal verkauft hat.