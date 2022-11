© Sony Music



Johnny (Patrick Swayze) und "Baby" (Jennifer Grey) - die beiden waren wirklich ein schönes Paar. Hauptverantwortlich für den bis heute anhaltenden Hype um "Dirty Dancing" (1987) ist aber wohl eher der großartige Soundtrack. "Be My Baby", "She's Like The Wind", "Hungry Eyes" und natürlich der Mega-Hit schlechthin, "(I've Had) The Time Of My Life" (gesungen von Bill Medley und Jennifer Warnes): Da kann auch der größte Tanzmuffel kaum stillhalten. 32 Millionen Mal verkaufte sich das "Dirty Dancing"-Album bis heute.