Nicht nur auf dem roten Teppich ein familiäres Team: Kevin Costner (Mitte) verschaffte seinen Eltern William (gelernter Elektriker) und Sharon (gelernte Sozialarbeiterin) Auftritte in zwei Filmen, in denen er die Hauptrolle spielte. In "Tin Cup" und "Aus Liebe zum Spiel" sind sie in kleineren Rollen zu sehen.