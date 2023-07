© Pascal Le Segretain/Getty Images



Kennen Sie diese Frau? Wahrscheinlich nicht. Dabei ist Françoise Bettencourt Meyers, die am 10. Juli ihren 70. Geburtstag feiert, laut des Wirtschaftsmagazins "Forbes" derzeit die reichste Frau der Welt. Die Erbin des Kosmetikriesen L'Oreal tritt selten in der Öffentlichkeit auf, wie viele andere Milliardärinnen auch. Wir stellen in der Galerie die zehn vermögendsten Frauen der Welt vor ...