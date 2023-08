© ZDF



Einst hatte Verkäuer Otti geholfen, die Stahlinstallation "The Matter Of Time" (2005) des Künstlers Richard Serra (82) vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao aufzubauen. Eine der Skizzen bekam er vom US-amerikanischen Bildhauer geschenkt. Am Ende bezahlte Daniel Meyer stolze 11.100 Euro.