2020 gewann Billie Eilish mit "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" unter anderem den Hauptpreis "Album des Jahres" - sie war zu dem Zeitpunkt gerade mal 18 Jahre alt. Taylor Swift ("Fearless", 2010, 20 Jahre) und Alanis Morissette ("Jagged Little Pill", 1996, 21 Jahre) folgen ihr.