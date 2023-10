© Disney



In der fantastischen Welt von Disney kennt Freundschaft keine Grenzen - in "Cap und Capper" (1981) etwa werden ein Hund ein Fuchs beste Kumpels und erleben gemeinsam fantastische Abenteuer. Funfact: Im US-Original ("The Fox and the Hound") heißen die tierischen Helden nicht Cap und Capper, sondern Tod und Copper.