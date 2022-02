© Paramount



Die Liebesgeschichte von Sandy (Olivia Newton-John) und Danny (John Travolta) ist Kult: Rock'n'Roll, Highschool, Football, Autos, Mädchen und viel Pomade. Ohrwürmer wie "You're The One That I Want" oder "We Go Together" machten "Grease" (1978) zum Kultfilm - wohl auch, weil sie sich bestens mitträllern lassen.