Das sind die schönsten Studio-Ghibli-Filme

© Leonine



Eine Stadt am Meer - dort will die 13-jährige Kiki gerne leben und als Hexe arbeiten. Weil die Tradition verlangt, dass angehende Hexen mit 13 Jahren das Elternhaus verlassen, setzte sie Hayao Miyazaki auf einen Besen und schickte sie mit ihrem Kater Jiji in ein fantastisches Abenteuer: In "Kikis kleiner Lieferservice" (1989) muss das Mädchen lernen, dass es nicht einfach ist, sich in der Fremde durchzubeißen.