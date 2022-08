© Expansive Worlds/Avalanche Studios



Nachdem man in "theHunter: Call of The Wild" Tiere auf dem Festland gejagt hat, geht es diesmal unter Wasser weiter: "Call of the Wild: The Angler" (31. August) ist eine Angel-Simulation. In der Open-World können bis zu zwölf PC-Spieler die pittoresken Landschaften per Geländewagen, Boot oder zu Fuß erkunden.