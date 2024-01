© Sony / Neughty Dog



Happy new Gaming-Year! Der Januar 2024 ist geprägt von Comebacks großer Namen - allen voran "The Last of Us II: Remastered" für die PlayStation 5. Beat'em-Up-Fans freuen sich auf "Tekken 8". "Prince of Persia: The Lost Crown" ist ebenso ein alter Bekannter wie die Figuren aus "Like a Dragon: Infinite Wealth". Dazu gesellen sich bemerkenswert viele originelle Indie-Titel. Ein Überblick.