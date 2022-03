© Microids



Der Clou beim Third-Person-Adventure "Syberia: The World Before": Es verknüpft zwei Zeit- und Handlungsstränge. In einem alternativen 1937 muss sich die Pianistin Dana Roze gegen die Faschisten stemmen. Im Jahr 2004 ist dagegen Kate Walker unterwegs. Was haben ihre Schicksale miteinander zu tun? Die Antwort gibt es ab 18. März auf PS4 und Xbox One.