Paradox Interactive kündigt mit "Life by You" vollmundig den "am stärksten modifizierbaren und offenen Lebenssimulator" auf dem Markt an und will den "Sims" Paroli bieten. Die Chancen stehen nicht schlecht: Leiter von Paradox Tectonic ist Rod Humble, der bei EA die Entwicklung von Teil 2 und 3 von "Die Sims" führte. Der Early Access für PC startet am 12. September.