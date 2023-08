© Rockfish Games



PC-Spieler sind schon seit Frühjahr in den unendlichen Weiten des Weltraums von "Everspace 2" unterwegs. Am 15. August startet die Action-Sause auch auf PS5 und Xbox Series. Schreibtisch- und Wohnzimmer-Piloten erwartet eine 30-stündige Einzelspieler-Kampagne in sechs Sternensystemen mit zahllosen Sidequests und Herausforderungen.