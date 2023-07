© Dotemu/Ubsioft



Das pixeligste Spiel des Monats: "Might & Magic Clash of Heroes". Der Rollenspiel-Puzzle-Klassiker kommt am 20. Juli für PC, PS4 und Switch in der "Definitive Edition". Grafisch wurde der Titel nur dezent modernisiert, um Retro-Gamer zu erfreuen. Überarbeitet wurde aber die Multiplayer-Balance. Völlig neu ist der "I am the Boss"-DLC.