Reese Witherspoon (Bild, links) sahnte zuletzt mehr ab als jeder andere Serienstar: Sie ist nicht nur in "Big Little Lies", sondern auch an der Seite von Jennifer Aniston in der AppleTV+-Serie "The Morning Show" zu sehen. Beide Hauptdarstellerinnen erhalten dafür zwei Millionen Dollar pro Folge - Rekord!