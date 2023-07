© 2023 Getty Images / Cameron Spencer



Von 20. Juli bis 20. August wird in Australien und Neuseeland die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die 64 Spiele finden in zehn Stadien statt, sechs davon stehen in Australien. Die restlichen vier befinden sich in Neuseeland, darunter auch der südlichste WM-Spielort aller Zeiten. Da sowohl Cricket und Rugby Fußball in Sachen Beliebtheit in Down Under voraus sind, könnten die zehn Arenen unterschiedlicher nicht sein.