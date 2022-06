© Warner Bros.



Gestatten, dieser schmucke Herr hört auf den Namen Alexander Schubert und gehörte drei Staffeln lang zur Hauptbesetzung von "Sketch History". In der jüngsten Staffel von "LOL: Last One Laughing" gastierte er überdies in der Amazon-Show. Auch abgesehen davon ist Comedy Schuberts Steckenpferd, das er unter anderem 2020 in seinem Regiedebüt "Faking Bullshit" unter Beweis stellte.