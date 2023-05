© Sky



Im Dezember 2021 war "Sex and the City" zurück - zumindest drei Viertel davon: Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) und Kristin Davis (Charlotte) durften erneut über Männer, Sex, Schuhe philosophieren. Die Kritiker waren von "And Just Like That" zwar nur mäßig begeistert, trotzdem folgt ab 22. Juni eine neue Staffel (hierzulande bei WOW).