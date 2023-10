© Disney



Ein Hauch Agatha Christie bei Disney+: In der Krimiserie "A Murder At The End Of The World" nimmt die begabte Hackerin Darby Hart (Emma Corrin) an einer Tagung des zurückgezogen lebenden Milliardärs (Clive Owen) teil. Doch das Treffen nimmt eine verhängnisvolle Wendung, als einer der Gäste ermordet wird. Ob Darby eine weitere Bluttat verhindern kann, zeigt sich ab 14. November.