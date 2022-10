© SWR / Stephanie Schweigert



"Ich trage einen großen Namen" (SWR, sonntags, 18.15 Uhr): So geht entspanntes Bildungsfernsehen: Zwei Menschen sind zu Gast, die mit einer bekannten Person aus der Vergangenheit verwandt sind. Das Rateteam tastet sich fragend an die häufig kulturellen Persönlichkeiten der Geschichte heran, die anschließend näher vorgestellt werden. Julia Westlake moderiert. Die Sendung gehört zu den am längsten laufenden Unterhaltungsformaten im TV (seit 1977).