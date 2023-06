© Disney



Der erste "Fluch der Karibik"-Film war mit einem Budget von 140 Millionen US-Dollar noch einigermaßen erschwinglich, der zweite kostete immerhin 225 Millionen, der dritte wurde dann richtig teuer: "Pirates of the Carribean - Am Ende der Welt" (2007) schlug mit Produktionskosten von etwa 300 Millionen Dollar zu Buche, spülte dafür aber auch wieder 960 Millionen zurück in die Kasse.