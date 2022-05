© Netflix



90 Millionen Dollar spendierte Netflix Baz Luhrmann, um die HipHop-Kultur der 70er-Jahre aufleben zu lassen. Der berüchtigte Perfektionist (ver)brauchte am Ende sogar 120 Millionen - wohl etwas zu viel. Nach nur einer Staffel und knapp elf Millionen Dollar Kosten pro Folge war für Shameik Moore (rechts), Mamoudou Athie und den Rest des Casts von "The Get Down" Schluss.