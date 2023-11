© © 2023 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 007, James Bond and related logos are trademarks of Danjaq, LLC. All rights reserved.



Schon wenn die ersten Titel über die Leinwand flimmern, weiß man, dass man in einem Bond-Film sitzt. Das ist auch das Verdienst von Maurice Binder (Mitte, am Set von "Der Hauch des Todes"), der die Titelsequenzen für 14 Bond-Filme schuf, von "Dr. No" bis "Lizenz zum Töten". Seit "GoldenEye" übernimmt der Brite Daniel Kleinman den Job.